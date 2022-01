Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen-Lauterbach (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in Höhe des Anwesens Nr. 250 abgestellter grauer BMW wurde durch einen weißen Transporter mit französischem Kennzeichen beschädigt. Der Fahrer des Transporters befuhr zuvor die Hauptstraße in Richtung Landesgrenze und stieß aus bislang unbekannten Gründen gegen den geparkten BMW. Im Anschluss flüchtete der Fahrer mit dem Transporter in Richtung Landesgrenze. Hinweise zu dem Unfallverursacher erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

