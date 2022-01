Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl aus Lieferwagen

Großrosseln (ots)

Am letzten Wochenende kam es in der Emmersweilerstraße in Höhe des Anwesens Nr. 166 zum Aufbruch eines Lieferwagens. Bei einem am Fahrbahnrand abgestellten Peugeot Expert wurde von einem unbekannten Täter zunächst die Seitenscheibe der Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Anschließend öffnete der Täter die Beifahrertür und entriegelte die Zentralverriegelung und verschaffte sich so Zugang zu der Ladefläche des Fahrzeugs. Von der Ladefläche wurden mehrere Elektrowerkzeuge entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 EUR geschätzt. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Hinweise zu dem Fahrzeugaufbruch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell