Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Völklingen (ots)

Zu einer Trunkenheitsfahrt kam es am Donnerstagvormittag gegen 11:40 Uhr auf der BAB 620. Zunächst teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass ein männlicher Fahrer in einem grauer Mazda die A 620 in Schlangenlinien in Richtung Saarbrücken befuhr. Kurz vor der Anschlussstelle Völklingen Ost konnte der Fahrer mit seinem Mazda durch ein Streifenkommando angetroffen und bis zum Parkplatz Globus Baumarkt begleitet werden. Der 48-jährige Mann stand offensichtlich unter alkoholischer Beeinflussung. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von 2,52 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

