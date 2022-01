Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Festnahme nach Raubstraftaten

Völklingen-Saarlouis (ots)

Nach intensiven Ermittlungen konnten die Polizei Völklingen und die Polizei Saarlouis in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken einen jungen Mann im Alter von 16 Jahren aufgrund eines gegen ihn erwirkten Haftbefehls festnehmen. Der junge Mann ist für mehrere Raubstraftaten und Körperverletzungsdelikte im Raum Saarlouis verantwortlich. Er wurde am 13.01.2022 vorläufig festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt und er wurde anschließend in die JVA verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

