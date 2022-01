Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an PKW

66333 Völklingen (ots)

Im Zeitraum vom 08.01.2022, 21.00 h bis 10.01.2022, 11.30 h wurde ein im Saarwiesenweg in Völklingen geparkter PKW erheblich beschädigt. Es handelte sich um einen grauen Peugeot 407 mit Kreiskennzeichen VK. Der PKW wurde mit einem spitzen Gegenstand rundherum zerkratzt. Weiterhin wurde mit einem Schlagwerkzeug auf den PKW eingeschlagen so dass mehrere Dellen an den Türen und auch am Heck entstanden. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

