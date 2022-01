Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Püttlingen-Köllerbach (ots)

Am 08.01.2022, gegen 19:05 Uhr, wurde die PI Völklingen über eine Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Köllerbach in Kenntnis gesetzt. Demnach befuhr die geschädigte Fahrerin mit ihrem Pkw die Hauptstraße in 66346 Püttlingen-Köllerbach, aus Richtung Walpershofen kommend, in Fahrtrichtung Püttlingen. Um in die Einfahrt ihres Anwesens abzubiegen, verlangsamt die Pkw-Führerin ihr Fahrzeug. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fährt der nachfolgende bislang unbekannte Fahrzeugführer auf das Heck des Pkw der Geschädigten auf, wodurch Sachschaden entsteht. Im Anschluss entfernt sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem geflüchteten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw mit Saarbrücker Kreiskennzeichen gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der PI Völklingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell