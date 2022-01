Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Völklingen-Geislautern (ots)

Am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr kam es zu einer Trunkenheitsfahrt in der Ludweilerstraße in Höhe der Einmündung Am Hammergraben. Nachdem ein 41-jähriger Mann durch seine unsichere Fahrweise mit seinem schwarzen Peugeot aufgefallen war, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 41-Jährige beantwortete die ihm gestellten Fragen mit lallender Aussprache und übergab den Beamten schließlich unaufgefordert den Fahrzeugschlüssel, nachdem er zuvor den Motor abgestellt hatte. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

