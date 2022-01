Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Festnahme zweier Räuber

Völklingen (ots)

Am heutigen Dreikönigstag gelang es Beamten des Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Völklingen zwei mutmaßliche Räuber festzunehmen und hinter Schloss und Riegel zu bringen. Den beiden jugendlichen, bzw. heranwaschenden Beschuldigten werden mehrere Raubstraftaten und zumindest ein Einbruch zur Last gelegt. Die Taten hatten sich bereits im Sommer und Herbst 2021 ereignet. Erst nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Tatverdächtigen identifiziert und festgenommen werden. Beide befinden sich nun in der Justizvollzugsanstalt Ottweiler.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell