Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheit im Verkehr

Püttlingen (ots)

Am 01.01.2022 gegen 20:00Uhr wurde ein unsicher geführter Toyota mit Saarbrücker-Kreiskennung gemeldet, welcher sich derzeit in Püttlingen aufhält. Der Toyota solle zuvor mehrfach die Geschwindigkeit, ohne zwingenden Grund geändert haben und wurde in Schlangenlinien geführt. Durch die Beamten konnte der 79jährige Fahrzeugführer aus Püttlingen angetroffen werden. Ein Atem-Alkohol-Test ergab einen Wert über 1 Promille. Der Fahrer wurde zur Polizeiinspektion verbracht, wo eine Strafanzeige eingeleitet, ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde.

