Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vandalismus an Tankstelle

Riegelsberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einer Sachbeschädigung an der Aral-Tankstelle in der Hixberger Straße. Eine männliche Person begab sich auf das Tankstellengelände warf zwei Gefriertruhen um, bewarf die Eingangstür mit Eiern und versah die Eingangstür mit verschiedenen Schriftzügen in schwarzer Farbe. Zudem beschädigte die Person eine Überwachungskamera. Im Rahmen von ersten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Mann bereits am 24.12. und am 26.12. versucht hatte, mit seinem Toyota einen Tankbetrug zu begehen. Dabei wurde das Kennzeichens des Wagens abgelesen. Über das Kennzeichen konnte der 23-Jährige Tatverdächtige schließlich ermittelt werden. Diesen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

