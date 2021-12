Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Hausweiler (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es gestern Nachmittag gegen 13:15 Uhr auf der L 136. Zunächst befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem grauen Audi die L 136 von Holz kommend in Fahrtrichtung Heusweiler. Vor ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt ein roter Kastenwagen. In Höhe der Bushaltestelle Bietschieder Weg verlor der Kastenwagen Styroporplatten, die sich zuvor ungesichert auf der Ladefläche befanden. Der 41-jährige Fahrer des Audi konnte den Paletten nicht mehr ausweichen und stieß mit diesen zusammen. An dem Audi entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer des Kastenwagens entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Hinweise zu dem Unfallverursacher erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

