Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei fahndet nach Räubern

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Völklingen-Saarlouis (ots)

Die Kriminalpolizei in Völklingen fahndet nach den auf den Fotos abgebildeten Tätern einer Raubstraftat. Diese forderten am 23.10.2021 einen jungen Mann unter Androhung massiver Gewalt dazu auf, Bargeld an einem Geldautomaten abzuheben und diesen auszuhändigen. Die Tat ereignete sich in den frühen Morgenstunden in der Innenstadt von Saarlouis, nach einem Discobesuch des Opfers.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell