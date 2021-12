Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

66292 Riegelsberg (ots)

Am 26.12.2021 kam es gegen 02.30 h zu einem Verkehrsunfall in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg. Ein 31 Jahre alter PKW-Fahrer aus Saarbrücken befuhr die Saarbrücker Straße aus Richtung Heusweiler kommend in Fahrtrichtung Russenweg. Beim Befahren einer Rechtskure kommt er hierbei in Höhe der Einmündung Bergstraße nach links auf die Gegenfahrbahn und prallt mit dem entgegenkommenden PKW eines 32 Jahre alten Mannes aus Dillingen zusammen. Bei der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass sowohl der Unfallverursacher, als auch der Geschädigte unter dem Einfluss von Alkohol stehen. Beiden Fahrern wird eine Blutprobe entnommen und ihre Führerscheine werden sichergestellt. Die unfallbeteiligten PKW sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

