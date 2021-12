Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Festnahme nach Raubstraftaten

Völklingen-Saarlouis (ots)

Nach intensiven Ermittlungen konnten die Polizei Völklingen und die Polizei Saarlouis in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken vier junge Männer im Alter zwischen 16 und 24 Jahren festnehmen. Die vier Männer sind für mehrere Raubstraftaten und Gewaltdelikte im Raum Saarlouis verantwortlich. Alle Vier wurden am 23.12.2021 festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen zwei der Täter wurden die Haftbefehle in Vollzug gesetzt. Sie wurden anschließend in die JVA verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

