Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer

Völklingen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr in der Straße Im Alten Brühl. Als ein 41-jähriger Mann mit seinem Peugeot die Straße in Richtung Karolingerstraße befahren habe, sei es in Höhe des Autohauses Dechent fasst zum Zusammenstoß mit einem kreuzenden Fahrradfahrer gekommen, so der 41-Jährige. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden habe er dem Radfahrer nach links ausweichen müssen. Dabei fuhr er gegen einen Laternenmast. Der Radfahrer habe im Anschluss die Unfallstelle in unbekannte Richtung verlassen, so der 41-Jährige. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Hinweise zu dem Radfahrer erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

