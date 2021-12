Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Linienbus

Großrosseln-Karlsbrunn (ots)

Gestern Nachmittag gegen 17:00 Uhr kam es zwischen St. Nikolaus und Karlsbrunn zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses. Der 41-jährige Busfahrer befuhr mit dem Linienbus die L 276 aus St. Nikolaus kommend in Richtung Karlsbrunn. In einer Rechtskurve kam es zu einem Streifschaden mit einem entgegenkommenden PKW eines 42-Jährigen. Beide Fahrzeugführer gaben jeweils an, dass der Unfallgegner in der Kurve mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn gekommen sei. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich noch Fahrgäste im Linienbus, die diesen an der nächsten Bushaltestelle bereits vor dem Eintreffen der Polizei verlassen hatten. Die Fahrgäste/Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 in Verbindung zu setzen.

