Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Diebstahl eines PKW

Riegelsberg (ots)

Zu einem versuchten PKW-Diebstahl kam es heute gegen 02:30 Uhr in der Ziegelhütter Straße. Nachdem ein Anwohner das Aufleuchten der Bremslichter seines in der Einfahrt geparkten Ford Focus wahrgenommen hatte, begab er sich umgehend vor das Anwesen. Hinter dem Steuer seines Wagens saß eine fremde Person. Gleichzeitig versuchte ein auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehender Mann, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Der Fahrzeuginsasse sprang nun aus dem Wagen und beide Männer flüchteten fußläufig in Richtung Saarbrücker Straße. Der 33-jährige Fahrzeughalter hatte die flüchtenden Männer noch ein Stück weit verfolgt, brach dann aber die Verfolgung richtigerweise aus Eigensicherung ab. Nach Angaben des 33-Jährigen waren die beiden Männer schwarz gekleidet, trugen Wollmützen und waren ca. 180 cm groß. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Hinweise zu dem versuchten PKW-Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

