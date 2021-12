Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vandalismus auf dem Sportplatz

Völklingen-Heidstock (ots)

Zu einem Fall von Vandalismus kam es am Sonntagabend gegen 23:00 Uhr auf dem Sportplatz Heidstock. Mehrere Jugendliche legten zunächst an einem Rundstand Feuer. Im Anschluss entleerten sie mehrere Feuerlöscher und traktierten diese schließlich mit einer Axt. Nach Angaben eines Zeugen soll es sich bei den Tätern um Jugendliche gehandelt haben. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch wurde eingeleitet. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell