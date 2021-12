Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: PKW-Aufbruch

Riegelsberg (ots)

Am letzten Wochenende kam es zu einem PKW-Aufbruch in der Waldstraße. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einem dunklen Skoda mehrere Werkzeuge (Messgerät, Elektrosäge). Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Dieb erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

