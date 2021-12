Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Aufbruch von Firmenfahrzeugen

Großrosseln (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden auf einem Firmengelände Am Hirschelheck vier Firmenfahrzeuge aufgebrochen und daraus Werkzeugmaschinen entwendet. Zutritt zum Gelände verschafften sich die Täter durch Aufschneiden des Maschendrahtzaunes. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000EUR. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen, Tel. 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

