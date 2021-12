Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Völklingen (ots)

Am Donnerstag, gegen 21:25 Uhr, kam es in der Poststraße in Völklingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann aus Zweibrücken war ohne Fremdeinwirkung mit seinem E-Scooter zu Fall gekommen. Bei dem Sturz zog er sich eine Kopfverletzung zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Er stand unter alkoholischer Beeinflussung. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

