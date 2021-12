Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Supermarkt

Völklingen (ots)

Am Freitag, gegen 00:52 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in einen Supermarkt in Luisenthal, Saarbrücker Straße, einzubrechen. Ein Fenstergitter war mit massiver Gewalteinwirkung aus der Verankerung gerissen worden. Diebesgut wurde nicht erlangt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen, Tel. 06898/202-0 in Verbindung zu setzen.

