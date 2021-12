Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Durchsuchung bei Betrügerbande

Schwalbach (ots)

Sicherstellung von ca. 150 betrügerisch erlangten Gegenständen in Schwalbach

Am gestrigen Mittwoch wurde in Schwalbach ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Saarbrücken in 3 Objekten vollstreckt.

Nach mehrmonatigen Ermittlungen durch den Kriminaldienst in Völklingen wegen bandenmäßigen Betruges konnten in der Wohnung des Beschuldigten und dessen Mittätern ca. 150 Gegenstände sichergestellt werden. Bei den Gegenständen handelt es sich um Konsumgüter vom Dekoartikel über Spirituosen bis ihn zu hochwertigen Gartenmöbel

Die Täter hatten über Monate Artikel im Internet bestellt, sich anliefern lassen und letztlich die Begleichung der Rechnung unterlassen.

Teilweise wurden auch nicht vorhandene Artikel, meistens Handys, auf einschlägigen Verkaufsplattformen angeboten, per Vorkasse Geld von den gutgläubigen Kunden eingestrichen und letztlich nicht ausgeliefert.

Die Täter erwarteten nun mehrjährige Haftstrafen.

