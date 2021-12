Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Besonderer Möbeltransport

Völklingen (ots)

Einen Möbeltransport der besonderen Art wurde der Polizei in Völklingen am Montagabend gegen 22:30 Uhr durch einen Zeugen gemeldet. Demnach war ein schwarzer 3er BMW aus Richtung Bous kommend in Richtung Völklingen unterwegs, der nach Angaben des Anrufers maßlos überladen war. Es ragten Möbelstücke aus dem Kofferraum und die Fahrerin des Wagens hatte das Warnblinklicht eingeschaltet, so der Zeuge. Der BMW konnte schließlich in der Hofstattstraße in Völklingen angehalten werden. Aus dem geöffneten Kofferraum ragte eine Sitzcouch heraus. Das zweite Couchteil stand ungesichert auf dem Fahrzeugdach. Die 22-jährige Fahrerin und die 45-jährige Beifahrerin wollten so offensichtlich die Umzugskosten sparen. Der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

