Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Graffiti an Versöhnungskirche

Völklingen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien kam es letztes Wochenende an der Versöhnungskirche in der Poststraße 48. Bislang unbekannte Täter brachten mehrere Graffiti an verschiedenen Wänden der Kirche an. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell