Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfallzeugen gesucht

Bous (ots)

Am Samstag, den 11.12.2021, zwischen 07:45 Uhr und 08:05 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des "Netto-Marktes" in Bous (Saarbrücker Straße 179)ein geparkter Citroen C3 (gelb) beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden durch ein weiteres, bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken verursacht. Der Schaden befand sich an der linken hinteren Stossstange in einer Höhe von 39-79 cm. Des weiteren konnten dunkle Lackanhaftungen festgestellt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in SAARLOUIS unter der 06831-9010 in Verbindung zu setzen.

Der Unfall wurde von der PI Völklingen aufgenommen, weshalb auch dort unter den angegebenen Kontaktmöglichkeiten Hinweise entgegen genommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell