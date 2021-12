Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Diebstahl aus Pkw

Völklingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter begab sich am 04.12.2021, in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 02:40 Uhr in die frei zugängliche Einfahrt eines Wohnanwesens in der Schaffhauser Straße in 66333 Völklingen. Hier begab er sich zum abgestellten Pkw und schnitt mittels unbekanntem Gegenstand das Stoffdach des Cabriolets auf. Der Täter begab sich in den Fahrzeuginnenraum, durchsuchte diesen erfolglos nach Wertgegenständen und verließ die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.

