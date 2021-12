Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Verfolgungsfahrt nach Flucht vor der Polizei

Völklingen und Riegelsberg (ots)

Völklingen: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 02.12.2021 kam es gegen 15.00 h zu einem Verkehrsunfall in der Moselstraße in Völklingen-Heidstock. Die Fahrerin eines vermutlich schwarzen Audi A4 mit getönten Scheiben beschädigte beim Vorbeifahren einen geparkten grauen Audi. Anschließend entfernte sich die Frau unerlaubt in Fahrtrichtung Stadionstraße. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

Völklingen: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 02.12.2021 kam es in der Zeit von 16.40 h bis 17.40 h zu einem Verkehrsunfall in der Bismarckstraße in Völklingen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte beim Rangieren einen geparkten PKW. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Beschädigt wurde ein schwarzer Dodge Charger. Das bislang unbekannte Fahrzeug könnte von weißer Farbe sein. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

Riegelsberg: Verfolgungsfahrt nach Flucht vor der Polizei Am 02.12.2021 kam es gegen 15.00 h zu einer Verfolgungsfahrt in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg. Eine Funkstreifenbesatzung wollte einen PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale und flüchtete über eine Rotlicht anzeigende Lichtzeichenanlage. Nach kurzer Verfolgung hielt der PKW-Fahrer, ein 40 Jahre alter Mann aus Riegelsberg, jedoch seinen PKW an und er konnte kontrolliert werden. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin stand er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der PKW-Schlüssel wurde sichergestellt. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell