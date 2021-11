Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Püttlingen/Köllerbach (ots)

Am Samstag, den 27.11.2021 gegen 18:45Uhr ereignete sich in 66346 Püttlingen Zur Sporthalle eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein männlicher Fahrzeugführer beim Rückwärtsausparken eine hinter ihm befindliche Fußgängerin übersah und diese im Bereich des Knies und der Hüfte verletzte. Der verantwortliche Fahrzeugführer des roten Pkws entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Die Ermittlungen bezüglich des Fahrzeugführers wurden aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Fahrzeugführer geben kann oder Zeuge des Vorfalls wurde, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 oder einer anderen Polizeidienststelle ihrer Wahl in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell