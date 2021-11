Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung

Heusweiler (ots)

Am Samstag, den 27.11.2021 gegen 10:55Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Großwaldstraße / Jahnstraße in 66265 Heusweiler ein Verkehrsunfall bei dem ein blauer Toyota Yaris mit Sb-Kreiskennung unter Missachtung der Vorfahrt in den Kreuzungsbereich einfuhr und hierbei mit dem vorfahrtsberechtigten schwarzen Toyota mit Sb-Kreiskennung kollidierte. Im Anschluss entfernte sich der blaue Toyota Yaris von der Unfallörtlichkeit, besetzt war der Toyota mit einer 42jährigen Frau. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die Fahrzeugführerin ermittelt und an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Diese war erheblich alkoholisiert, es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit und der Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

