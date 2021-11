Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Völklingen (ots)

Am Freitag, den 26.11.2021 gegen 17:20Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer einen vermutlich betrunkenen Autofahrer mit, welcher sich in der Altenkesseler Straße in 66333 Völklingen befinden würde. Es handelte sich um einen Peugeot 208 mit Sb-Kreiskennung. Der 66jährige Fahrzeugführer konnte an dem Peugeot angetroffen werden und war stark alkoholisiert. Ein Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet

