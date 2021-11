Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Illegale Müllentsorgung

Püttlingen (ots)

Am Samstag, dem 27.11.2021 wurde die Polizeiinspektion Völklingen von einem Spaziergänger darüber in Kenntnis gesetzt, dass er auf dem Waldparkplatz am Ende der Völklinger Straße in Püttlingen Sperrmüll festgestellt habe. Wie eine Überprüfung durch die Polizei ergab, wurde an der genannten Örtlichkeit eine in ihre Einzelteile zerlegte Couch entsorgt.

Die Polizeiinspektion Völklingen sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Angaben zum Sachverhalt machen können.

