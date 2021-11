Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von einem Wohnmobil

Riegelsberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Straße Normandiering zum Diebstahl eines Wohnmobils. Ein neben dem Anwesen Nr. 2 geparktes Wohnmobil der Marke Capron wurde von einem unbekannten Täter gestohlen. Das Fahrzeug hatte auf der Motorhaube sowie auf dem Heck eine schwarze 7 foliert. Nach erster Schätzung hatte das Wohnmobil einen Zeitwert von ca. 50.000 EUR. Es wurde ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell