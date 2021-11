Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Püttlingen (ots)

Am Sonntagmorgen wurden Beamte auf einen 3er BMW mit Saarbrücker Kreiskennzeichen aufmerksam, da dieser in Schlangenlinien geführt wurde. Die Polizisten kontrollierten den Pkw-Führer im Anschluss in der Völklinger Straße. Sie stellten im Verlaufe der Verkehrskontrolle fest, dass der 29-jährige Fahrzeugführer aus Püttlingen nicht unerheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Aufgrund der Feststellungen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

