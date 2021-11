Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

A 620 / Völklingen-Wehrden (ots)

Am frühen Samstagmorgen teilte ein namentlich bekannter Zeuge der Polizei eine mögliche Trunkenheitsfahrt mit. Demnach würde auf der A 620 ein Citroen mit französischen Kennzeichen in Schlangenlinien geführt. Beamte der Polizei Völklingen konnten den gemeldeten Pkw im Rahmen der Fahndung feststellen und in Wehrden einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei mussten sie feststellen, dass der 30-jährige Fahrzeugführer aus Frankreich erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme bei dem Mann an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell