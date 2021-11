Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Völklingen Fürstenhausen (ots)

Am 20.11.21 gegen 00:38 Uhr kam es im Völklinger Ortsteil Fürstenhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Viktoriastraße. Aufgrund alkoholischer Beeinflussung kommt er zunächst nach links von der Fahrbahn ab und streift dort einen geparkten PKW. Anschließend kollidiert er mit zwei weiteren PKW, welche am rechten Fahrbahnrand geparkt stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wird einer dieser PKW auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben. Der Fahrzeugführer und sein 16-jähiger Beifahrer werden durch den Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 80.000 EUR. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Kurt-Schumacher-Straße war während der Unfallaufnahme und den sich anschließenden Aufräumarbeiten voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell