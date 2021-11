Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

Zu einer Trunkenheitsfahrt kam es am Montagmorgen gegen 09:00 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Eine Zeugin teilte der Polizei in Völklingen mit, dass ein Wagen vor ihr kontinuierlich in Schlangenlinien geführt worden war. Kurz zuvor habe sie es durch mehrmaliges Hupen geschafft, die offensichtlich betrunkene Fahrerin mit ihrem Toyota vor dem Anwesen Nr. 43 zum Anhalten zu bewegen. Nachdem sich die Anruferin zu dem Fahrzeug begeben hatte, stellte sie fest, dass die Fahrerin des Toyota einen verwirrten Eindruck machte. Nachdem die Zeugin äußerte, die Polizei über den Sachverhalt informieren zu wollen, versuchte die 47-jährige Frau mit ihrem Wagen weiterzufahren. Die Zeugin konnte dies jedoch verhindern, indem sie beherzt nach dem Zündschlüssel des Wagens griff und diesen abzog. Es stellte sich heraus, dass die 47-Jährige stark betrunken war. Einen Alkoholtest lehnte sie ab. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

