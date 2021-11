Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vandalismus in der Innenstadt Völklingen

Völklingen (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand trat ein bisher unbekannter Mann heute am frühen Morgen zwischen 05:00 Und 06:00 Uhr in der Innenstadt Völklingen in der Heinestraße und Auf Großscheid an mehreren geparkten Fahrzeugen mutwillig die Außenspiegel ab. Zudem schlug er das Glas einer Straßenlaterne ein. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Die Polizei Völklingen bittet um Hinweise zu Tat und Tätern unter der Telefonnummer 068982020

