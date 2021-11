Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Riegelsberg (ots)

Am 05.11.2021, im Zeitraum 17:00 Uhr bis 21:28 Uhr, wurde in Riegelsberg in der Walpershofer Straße ein geparkter schwarzer BMW beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit dem Seitenspiegel des BMW und flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können.

