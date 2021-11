Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es heute Nacht gegen 02:00 Uhr in der Rathausstraße im Bereich des Weltkulturerbes. Zunächst befuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem grünen Peugeot die Rathausstraße in Richtung Wehrden. Nachdem er den Kreisverkehr in Höhe des Café Umwalzer verlassen hatte verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er insgesamt 6 Begrenzungspfosten überfuhr. Im Anschluss flüchtete der Mann mit seinem beschädigten Wagen. Ihm war jedoch offenbar nicht bewusst, dass er neben der Stoßstange auch das Kennzeichen seines Wagens an der Unfallstelle zurückgelassen hatte. An der Anschrift des Fahrzeughalters konnte jedoch niemand erreicht werden. Auch der beschädigte Peugeot war zunächst nicht aufzufinden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass es sich bei dem Fahrer zur Unfallzeit um den Sohn des Halters gehandelt hatte. Dieser erschien gegen 10:00 Uhr bei der Polizeidienststelle und musste sich einer Blutprobe unterziehen, nachdem bei ihm Restalkohol festgestellt worden war. Den 35-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

