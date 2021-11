Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfall auf der Autobahn mit mehreren Fahrzeugen

Am Mittwoch kam es gegen 06:44 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 620 unter Beteiligung mehrerer Fahrzeuge. Zunächst befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Ford KA die BAB zwischen der Anschlussstelle Klarenthal und Völklingen Ost in Fahrtrichtung Saarlouis und stieß dann aus Unachtsamkeit mit dem vorausfahrenden Fiat eines 71-Jährigen zusammen. In der Folge schleuderte der Ford KA ca. 50 Meter über die linke Fahrspur und stieß mit der Mittelschutzplanke zusammen und kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Der nachfolgende 21-jährige Fahrer eines Seat, der zu diesem Zeitpunkt die linke Fahrspur befuhr konnte dem stehenden Ford Ka noch nach rechts auszuweichen. Die nachfolgende 29-jährige Fahrerin eines Audi konnte ebenfalls nach rechts ausweichen, stieß jedoch beim Ausweichmanöver mit dem vorausfahrenden Seat des 21-Jährigen zusammen. In der Folge kam die junge Frau dann nach dem Anstoß gegen die Mittelschutzplanke zum Stehen. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Durch die zeitweise Vollsperrung der BAB 620 in Fahrtrichtung Saarlouis kam es zu ausgeprägten Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 in Verbindung zu setzen.

