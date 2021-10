Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Völklingen (ots)

Am Samstag, dem 30.10.2021, ereignete sich zwischen 13:30 Uhr und 13:55 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hallerstraße in Völklingen ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss, ohne Angaben zu seiner Beteiligung zu hinterlassen. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizei Völklingen (Tel. 06898-2020) in Verbindung zu setzen.

