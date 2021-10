Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Gaststätte

Großrosseln (ots)

Am Freitag, dem 29.10.2021, wurde in der Zeit von 01:30 Uhr bis 15:05 Uhr in eine Gaststätte in der Gartenstraße eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch ein gekipptes Fenster Zugang zum Schankraum und entwendeten Bargeld. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Völklingen unter 06898-2020 mitzuteilen.

