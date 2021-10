Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl und versuchte Körperverletzung

Völklingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter befand sich am Freitag, dem 29.10.2021, gegen 18:15 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Parkstraße in Völklingen-Luisenthal. Er verstaute dort mehrere Dosen eines Energy-Drinks in seinem Rucksack. Als er das Geschäft verlassen wollte ohne seinen Einkauf zu bezahlen und hierauf von Mitarbeitern angesprochen wurde, ließ er seinen Rucksack fallen, schubste eine Mitarbeiterin und flüchtete zu Fuß von der Örtlichkeit. Die Mitarbeiterin des Marktes wurde nicht verletzt. Der Täter soll ca. 25 Jahre alt gewesen sein, 170cm groß, habe eine grüne Jacke, blaue Jeans und schwarze Sonnenbrille getragen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen in Verbindung zu setzen. (06898/2020)

