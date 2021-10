Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung am Fahrzeug

Völklingen. (ots)

In der Zeit von 00:30 Uhr und 11:00 Uhr wurde am Freitag, dem 29.10.2021, ein in der Jakobstraße in Völklingen abgestellter Pkw durch einen bislang unbekannten Täter mutwillig beschädigt. Das Fahrzeug wurde zerkratzt und aus den Reifen wurde Luft gelassen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Völklingen unter 06898-2020 in Verbindung zu setzen.

