Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Wohnungseinbruchsdiebstähle und Diebstahl von Transporter

Völklingen - Großrosseln (ots)

Großrosseln: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am 28.10.2021 wurde in ein Wohnhaus in Großrosseln-St. Nikolaus, Brückenstraße, eingebrochen. Zwei bislang unbekannte Täter klingelten zuerst an der Haustür, dann hebelten sie ein Gartentor und ein rückwärtiges Fenster auf. Es wurden Münzen und Schmuck gestohlen. Laut Zeugenaussagen kann die Tatzeit auf 21.45 h bis 22.10 h eingegrenzt werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

Großrosseln: Zwei Wohnungseinbruchsdiebstähle Am 28.10.2021 wurde in ein Wohnhaus in Großrosseln, Dorf im Warndt, Nelkenstraße, eingebrochen. Bislang unbekannter Täter hebelte eine rückwärtige Terrassentür auf. Laut Auskunft der Geschädigten wurde bislang nicht festgestellt, dass etwas fehlte. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum 17.25 h bis 20.50 h eingegrenzt werden. In das Nachbaranwesen in der Nelkenstraße wurde ebenfalls eingebrochen. Hierbei wurde die Hauseingangstür aufgehebelt. Bislang ist nicht klar, ob etwas entwendet wurde, da sich die Bewohner im Urlaub befinden. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum 15.30 h bis 22.20 h eingegrenzt werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

Völklingen: Diebstahl eines Transporters In der Nacht zum 29.10.2021 wurde ein in der Karlsbrunner Straße in Völklingen-Ludweiler geparkter neuwertiger Transporter entwendet. Es handelte sich um einen weißen Fiat Ducato. Auf der Rückseite und den Seitenwänden befindet sich die Aufschrift einer Immobilienfirma. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

Völklingen: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle Am 28.10.2021 ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Karlsbrunner Straße in Völklingen-Ludweiler. Dort wurde ein geparkter BMW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. An dem BMW entstanden Schäden im Bereich des linken Stoßfängers, des Kotflügels und des Außenspiegels, die auf ca. 3.000 Euro geschätzt wurden. Die Unfallzeit lag zwischen 07.30 h bis 16.30 h. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Völklingen, Tel.: 06898-2020

