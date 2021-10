Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter bringt seine gestohlenen Schuhe zurück

Völklingen-Luisenthal (ots)

Am Montagabend gegen 19:50 Uhr kam es zu einem versuchten Diebstahl in der ALDI-Filiale in der Parkstraße. Eine bislang unbekannte männliche Person begab sich in den Markt und wechselte dort seine eigenen gebrauchten Schuhe gegen ein neues Paar Schuhe aus dem Regal und verließ das Ladengeschäft, ohne die vorgenannten Schuhe zu bezahlen. Vor dem Markt bemerkte der Mann den Verlust seines Schlüsselbundes. In dem Glauben, diesen in den gebrauchten Schuhen vergessen zu haben, suchte er erneut das Geschäft auf, um in seinen abgestellten Schuhen nach seinem Schlüsselbund zu suchen. Nachdem er von der Marktleitung auf den versuchten Diebstahl angesprochen wurde, entschloss er sich dazu, seine alten Schuhe wieder anzuziehen und den Markt zu verlassen. Der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann soll eine schwarz-weiße Tarnjacke und schwarze Schuhe getragen haben. Er soll einen sogenannten Irokesenschnitt haben und war mit einem schwarzen Fahrrad mit neongrüner Beschriftung unterwegs. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

