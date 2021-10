Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährdung des Straßenverkehrs durch 33-jährigen Radfahrer

Völklingen (ots)

Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es am Montagnachmittag in der Straße Nordring. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 33-Jähriger zunächst mit seinem E-Bike die Straße Nordring und stieß in Höhe des Anwesens Nr. 99 mit einem geparkten PKW zusammen und kam zu Fall. Sowohl an dem geparkten Wagen als auch an dem E-Bike entstand leichter Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 33-jährige Mann unter Drogeneinfluss stand. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

