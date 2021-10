Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines neuwertigen Wohnwagens

Großrosseln-Karlsbrunn (ots)

Am Dienstag, dem 26.20.2021 wurde in der Zeit von 00:00 - 08:00 Uhr in 66352 Großrosseln, Ortsteil Karlsbrunn im Spitteler Weg ein neuwertiger Wohnwagen der Marke Fendt 445 entwendet. Der Wohnwagen war aufwendig gegen Wegnahme gesichert, was die Täter nicht abhalten konnte. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen in dem genannten Zeitraum gemacht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell