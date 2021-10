Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Betrunkene Frau verursacht Verkehrsunfall

Völklingen (ots)

Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es am frühen Sonntagabend in der Bismarckstraße. Als eine 49-Jährige mit ihrem roten Hyundai in Höhe des Anwesens Nr. 5 einen Spurwechsel vollzog, stieß sie mit dem Wagen eines 22-Jährigen zusammen, der die Bismarckstraße in gleicher Fahrtrichtung befuhr. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin festgestellt. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Die Frau gab an, vor der Unfallaufnahme einen Schluck Desinfektionsmittel getrunken zu haben, um ihre Alkoholisierung zu verschleiern. Bei der 49-Jährigen wurden zwei Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt. Diese erwartet nun ein Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung.

